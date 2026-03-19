ATP Masters 1000 Miami, Bellucci al tabellone principale: i risultati delle qualificazioni

– Si chiudono le qualificazioni al torneo ATP Masters 1000 di Miami con l’ottima prestazione dell’azzurro, che conquista l’accesso al tabellone principale.

Bellucci ha superato in rimonta l’americano Murphy Cassone con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-3, dimostrando solidità e carattere nei momenti decisivi del match.

Tra gli altri risultati, l’americano Zachary Svaida ha battuto lo spagnolo Daniel Mérida per 6-0, 6-7, 6-2, mentre l’australiano Adam Walton si è imposto sul connazionale Rinky Hijikata con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1.

Il peruviano Ignacio Buse ha superato il cinese Coleman Wong per 6-2, 3-6, 6-3, mentre l’australiano Christopher O’Connell ha battuto il belga Alexander Blockx 4-6, 6-4, 6-4.

Successi anche per lo spagnolo Rafael Jódar, che ha sconfitto l’argentino Benjamin Bonzi con un doppio 6-4, e per il tedesco Yannick Hanfmann, vittorioso sul francese Luca Van Assche per 6-1, 5-7, 6-3.

Il canadese Liam Draxl ha avuto la meglio sul britannico Jay Clarke per 6-3, 3-6, 6-4, mentre lo spagnolo Martín Landaluce si è imposto sull’argentino Thiago Agustín Tirante con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-4.

Infine, l’australiano Aleksandar Vukic ha superato il britannico Billy Harris per 7-6, 6-4.

Le qualificazioni si confermano combattute e ricche di equilibrio, con diversi match decisi al terzo set. Ora l’attenzione si sposta sul tabellone principale, dove i qualificati proveranno a ritagliarsi un ruolo da protagonisti.