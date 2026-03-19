US Lecce, tre convocazioni in nazionale: Fofana, Ngom e Perez impegnati nelle amichevoli

– Tre giocatori del Lecce sono stati convocati dalle rispettive nazionali in vista delle prossime amichevoli internazionali: si tratta di

Il centrocampista Fofana è stato chiamato dal Togo per le sfide contro la Guinea, in programma il 27 marzo in casa, e contro il Niger il 31 marzo in trasferta. Il trequartista Ngom risponderà invece alla convocazione della Mauritania, che affronterà la Liberia il 27 marzo e la Palestina il 31 marzo, entrambe in casa.

Impegni internazionali anche per il difensore Pérez, convocato dal Cile per le gare in trasferta contro Capo Verde il 27 marzo e contro la Nuova Zelanda il 31 marzo.

Per quanto riguarda il rendimento stagionale in Serie A, Fofana ha collezionato finora 3 presenze con i salentini, Ngom è sceso in campo in 6 occasioni, mentre Pérez ha disputato una gara.

I tre giocatori faranno rientro a Lecce tra l’1 e il 2 aprile, per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato: la sfida contro l’Atalanta BC, in programma sabato 4 aprile alle ore 15 allo stadio Via del Mare, valida per la 31ª giornata di Serie A.

L’obiettivo del Lecce resta la permanenza nella massima serie, traguardo da raggiungere attraverso punti pesanti nelle ultime giornate di campionato.