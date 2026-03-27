Bari: 23enne rinviato a giudizio per violenza sessuale su una minorenne

BARI – Un giovane barese di 23 anni è stato rinviato a giudizio con l’accusa diai danni di una ragazza di 17 anni.

I fatti risalgono a febbraio 2025. Secondo quanto denunciato dalla vittima, la giovane sarebbe stata costretta ad assumere marijuana e hashish e successivamente a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà.

La vicenda è emersa quando la ragazza, affetta anche da un lieve deficit cognitivo, si è confidata con gli assistenti sociali. In sede di incidente probatorio, ha confermato i presunti abusi, pur non costituendosi parte civile nel procedimento.

L’imputato era stato posto ai domiciliari nell’agosto 2025; attualmente si trova libero ma sottoposto al controllo del braccialetto elettronico.

Le indagini proseguono in vista dell’udienza dibattimentale, con l’obiettivo di fare piena luce sulla vicenda.