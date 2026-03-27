A Francavilla Fontana il Duo Summa – Calianno (Sassofono-Pianoforte) in concerto per la stagione A.Gi.Mus. 2026

- Il Duo per Sassofono e Pianoforte, composto dai talentuosissimi Christian Summa e Vito Alessio Calianno, si esibirà in occasione del 4° appuntamento concertistico della nona Stagione Artistica 2026 organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana, con il Patrocinio del MIC, del MIM e della Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana".