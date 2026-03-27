A Francavilla Fontana il Duo Summa – Calianno (Sassofono-Pianoforte) in concerto per la stagione A.Gi.Mus. 2026
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Il Duo per Sassofono e Pianoforte, composto dai talentuosissimi Christian Summa e Vito Alessio Calianno, si esibirà in occasione del 4° appuntamento concertistico della nona Stagione Artistica 2026 organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana, con il Patrocinio del MIC, del MIM e della Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana".
L’appuntamento, previsto per domenica 29 marzo 2026, alle ore 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, si intitola "A due voci: classiche melodie" e saranno eseguite musiche di Bach, Debussy, Ravel, Eccles.
Christian Summa e Vito Alessio Calianno, nonostante la giovanissima età, vantano un curriculum artistico di assoluto rilievo, conseguendo riconoscimenti in importanti Concorsi musicali internazionali e partecipando a Masterclass con illustri Maestri.
Conduce il concerto la giornalista Giovanna Ciracì, la quale, da gennaio 2026, è Presidente dell’A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana.
L’ingresso è libero con obbligo di prenotazione al seguente link: https://forms.gle/1ZmqPuArUbPVP7ps6
La stagione prevede circa venti concerti da marzo a dicembre 2026, che vedono susseguirsi sul palco dell’Auditorium della Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana", artisti giovani e promettenti, ma anche nomi già affermati del panorama musicale nazionale, esecutori di diversi generi musicali e di repertori dei compositori più apprezzati della musica classica.
Sito web ufficiale: www.agimusfrancavilla.com