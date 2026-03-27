Bari capitale del judo giovanile: domani e domenica il campionato italiano juniores A2

BARI – La città si prepara ad accogliere il, uno tra i più importanti eventi nazionali della– Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. La manifestazione, patrocinata gratuitamente dal, si terrà domani, sabato 28, e domenica 29 marzo, presso il, promossa dalla società, guidata dal maestro, con il supporto di

All’evento parteciperanno circa 600 giovani atleti provenienti da tutta Italia, pronti a contendersi i prestigiosi podi della competizione.

Le dichiarazioni delle autorità sportive

“È un grande onore per la città di Bari ospitare i campionati italiani juniores A2 di Judo – ha dichiarato il consigliere delegato allo Sport, Lorenzo Leonetti –. Questo evento di rilevanza nazionale porterà numerosi giovani atleti nella nostra città e conferma la centralità di Bari nel panorama dello sport giovanile. Il risultato è frutto delle solide relazioni costruite con il direttivo nazionale e regionale, e della sinergia con tutti coloro che credono nella crescita del judo barese.”

Roberto D’Alessandro, presidente della FIJLKAM Puglia, ha aggiunto: “La scelta di Bari come sede conferma la sua accessibilità logistica e rappresenta una vetrina per il judo italiano giovanile, oltre a un’opportunità concreta di promozione del territorio. L’ingresso sarà libero, a sottolineare l’apertura dell’evento alla città e ai visitatori.”

Organizzazione

Il coordinamento organizzativo è affidato al team degli addetti alla gestione gare della FIJLKAM Puglia, guidati da Fabio Loconsole, con il supporto del responsabile nazionale Gare Judo Pietro Amendola.

L’evento non rappresenta solo una competizione sportiva di alto livello, ma anche un’occasione per coniugare sport, turismo e sviluppo locale, ponendo Bari al centro del judo giovanile italiano.