Incendio doloso alla pizzeria Nico: tre famiglie evacuate

BARI – È di natura dolosa l’incendio che lo scorso 24 marzo ha devastato la, nel quartiere, provocando gravi danni anche ad alcune abitazioni vicine.

A stabilirlo è la prima relazione tecnica dei vigili del fuoco, che ha confermato l’origine intenzionale del rogo. Le indagini sono attualmente in corso e affidate agli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal pubblico ministero Fabio Buquicchio.

Gli investigatori hanno già ascoltato il nuovo proprietario del locale, subentrato da poco nella gestione dell’attività. L’uomo, ritenuto estraneo ad ambienti criminali, ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce né richieste estorsive.

Danni e conseguenze

Il bilancio dei danni resta pesante: almeno tre famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni e non possono ancora farvi ritorno a causa delle condizioni strutturali compromesse degli edifici.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione e garantendo supporto alle famiglie evacuate, mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili dell’incendio.