Neoprimitivi a Bari: live all’Officina degli Esordi con il nuovo album “Il sangue è pronto”

BARI - Sabato 4 aprile alle ore 21:00 i Neoprimitivi si esibiranno a Bari sul palco dell’Officina degli Esordi, presentando dal vivo il nuovo album “Il sangue è pronto”.

Il collettivo romano torna con un lavoro pubblicato per 42 Records, caratterizzato da una forte impronta sperimentale e da un impianto sonoro cupo e cinematografico. Il disco segna un’evoluzione rispetto al precedente “Orgia mistero”, sviluppando una suite continua articolata in sei movimenti, concepita come un flusso unico più che come una raccolta di brani separati.

Il nuovo progetto nasce anche dall’esperienza di sonorizzazione dal vivo e dalla sperimentazione su materiali audiovisivi, e fonde influenze che spaziano tra psichedelia, no wave, post-punk, krautrock e ambient. L’approccio della band si conferma fortemente anti-convenzionale, lontano dalle logiche delle playlist e delle strutture musicali tradizionali.

“Il sangue è pronto” si distingue per atmosfere oscure e cinematografiche, con riferimenti estetici che evocano immaginari esoterici e sensazioni viscerali. La performance live di Bari sarà quindi un’occasione per immergersi in un’esperienza sonora continua e immersiva, coerente con la natura del progetto.

L’appuntamento è fissato per sabato 4 aprile all’Officina degli Esordi, con inizio alle ore 21:00.