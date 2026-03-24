Bari, incendio nella pizzeria “Nico” a Sant’Anna: evacuato il palazzo sovrastante

BARI - Paura alle prime luci dell’alba nel quartiere, dove un incendio ha interessato la pizzeriain via Mimmo Conenna. L’allarme è scattato intorno alle 5:50 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno prontamente domato le fiamme.

Per precauzione sono state evacuate le famiglie residenti nel palazzo di quattro piani situato sopra il locale. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e delimitata. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti.

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della Scientifica, impegnati nei rilievi per determinare le cause dell’incendio. La pizzeria, situata a una delle estremità del rondò di via Conenna e considerata un punto di riferimento per il quartiere, risultava chiusa da circa dieci giorni.