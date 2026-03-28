Bari, “Pasqua insieme” al Giovanni XXIII: uova e colombe per bambini e famiglie fragili

BARI – Un momento di solidarietà e condivisione è in programma all’ospedale pediatricodi Bari, dove giovedì 2 aprile alle ore 10 si svolgerà l’iniziativa “Pasqua insieme”, promossa dal Reparto Trambusti diretto dalla professoressa Giordano Paola e dal dirigente medico dott. Giuseppe Lassandro, in collaborazione con il Movimento Italiano Disabili coordinato da Nicola Papagna.

All’evento parteciperà anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, che porterà i saluti istituzionali e distribuirà uova e colombe pasquali ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, in un gesto simbolico di vicinanza in vista delle festività.

Le donazioni saranno destinate anche a diverse realtà del territorio impegnate nel sociale, tra cui la fondazione EPASS e ACLI Dalfino, le famiglie seguite dalla comunità delle Suore di Madre Teresa di Calcutta, la mensa di Santa Chiara della cattedrale di Bari e l’UNITALSI sottosezione di Bari.

Le uova e le colombe pasquali sono state offerte dall’azienda Megamark, con il contributo del presidente cav. Giovanni Pomarico, del vice presidente Francesco Pomarico e del gruppo Frulli, rappresentato da Gaetano Frulli.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di attività solidali pasquali rivolte a bambini, famiglie e persone in condizioni di fragilità, con l’obiettivo di portare un segno di attenzione e sostegno nei luoghi di cura e nelle realtà assistenziali del territorio.