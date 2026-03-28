Milano, domenica 29 marzo all'Open Zelig Mic lo spettacolo di Mimmo Groove

Mimmo Groove (Lido Lu Purpu)

MILANO - Il conto alla rovescia è quasi terminato: il 29 marzo, a Milano, il palco dell’Open Zelig Mic si prepara ad accogliere due personaggi irresistibili pronti a conquistare il pubblico. - Il conto alla rovescia è quasi terminato: il 29 marzo, a Milano, il palco dell’Open Zelig Mic si prepara ad accogliere due personaggi irresistibili pronti a conquistare il pubblico.





Protagonista della serata sarà Mimmo Groove, che vestirà i panni di Ciccio Lu Purp, personaggio nato dal soggetto scritto da Mariangela De Anna, regista e poetessa. Accanto a lui, Lia Cellamare interpreterà Maria di Bari Vecchia, portando in scena tutta l’energia e il colore della tradizione popolare.





Mariangela De Anna





Uno spettacolo che promette divertimento, ritmo e tanta autenticità, capace di strappare risate e applausi dall’inizio alla fine.





Le risate? Assolutamente assicurate.