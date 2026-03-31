Bari, prorogata l’accensione degli impianti di riscaldamento fino al 7 aprile
BARI - Il sindaco di Bari Vito Leccese ha firmato questa mattina un’ordinanza che proroga l’accensione degli impianti termici sul territorio comunale fino al 7 aprile.
Il provvedimento prevede un’estensione del periodo di esercizio degli impianti di riscaldamento a partire da domani, mercoledì 1 aprile, con un limite massimo di accensione giornaliera pari a quattro ore.
La decisione è stata adottata in seguito alle numerose richieste pervenute nelle ultime ore e alle previsioni meteorologiche che indicano il persistere di temperature minime inferiori alla media stagionale.
L’obiettivo è garantire condizioni di comfort termico alla popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane e ai soggetti più fragili.
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