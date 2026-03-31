Puglia, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali: attenzione dalle 14 di oggi
BARI - A partire dalle ore 14:00 del 31 marzo 2026 e per le successive 10 ore è prevista su tutto il territorio regionale della Puglia una fase di maltempo con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.
Secondo l’avviso diffuso, i fenomeni potranno essere localmente intensi e determinare un possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con conseguenti criticità e possibili allagamenti nelle aree limitrofe.
Per la stessa fascia temporale è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su tutta la regione.
Le autorità raccomandano particolare prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone soggette ad allagamenti e in prossimità di sottopassi, canali e corsi d’acqua minori.