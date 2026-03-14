Bari travolge Reggiana 4-1 al “San Nicola” nella trentesima giornata di Serie B

FRANCESCO LOIACONO - Una vittoria convincente per il Bari che supera 4-1 la Reggiana allo stadio “San Nicola” nella trentesima giornata di Serie B, consolidando la propria posizione in classifica e mostrando grande efficacia offensiva.La partita si è aperta con un’occasione per la squadra ospite: al 3’ Novakovich della Reggiana va vicino al gol. La risposta del Bari arriva subito dopo, al 5’, con Dorval che calcia di destro senza inquadrare la porta. Al 10’ il Bari sblocca il risultato: Artioli realizza un bel gol di sinistro da fuori area su assist di Rao. Solo cinque minuti più tardi, al 15’, è Rao a raddoppiare con un preciso tocco di destro. Al 35’ Maggiore sfiora la rete, mentre al 36’ Rover della Reggiana manca di poco il gol.Il secondo tempo si apre con un Bari subito aggressivo: al 2’ Rao firma la terza rete con una girata al volo su cross di Dorval. Al 13’ è Moncini a siglare il quarto gol con un colpo di testa in tuffo. La Reggiana prova a reagire: al 38’ Bozhanaj manca di poco l’occasione e al 44’ Lusuardi accorcia le distanze con un colpo di testa. Nel finale, al 42’ Cavuoti del Bari non concretizza una buona opportunità, mentre al 91’ Fumagalli della Reggiana spreca una ghiotta occasione per riaprire la partita.Con questo successo, il Bari si prepara ora alla trentunesima giornata di Serie B, in programma mercoledì 18 marzo alle 19, quando affronterà il Frosinone allo stadio “Stirpe”.