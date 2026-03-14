Carenza medici 118 in Asl BT, il PD chiede audizione urgente in Commissione Sanità

BARI - I consiglieri regionali dele l’assessorahanno predisposto una richiesta diper affrontare la grave carenza di medici nel sistema di Emergenza territoriale (SET) delnell’, problema che secondo la stampa riguarda tutta la regione Puglia.

La richiesta, rivolta al presidente della III Commissione consiliare Felice Spaccavento, prevede un confronto con l’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, la commissaria straordinaria dell’Asl BT Tiziana Dimatteo e i rappresentanti sindacali dei medici.

Secondo De Santis, la carenza di personale rischia di compromettere la piena operatività delle postazioni fisse medicalizzate di Canosa di Puglia e Trani, presidi strategici per il territorio e fondamentali per contenere l’overcrowding dei Pronto Soccorso aziendali. L’attuale organico, rileva la direzione del SET, è insufficiente a garantire la copertura dei turni, con gravi ripercussioni su qualità e tempestività dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.

Per rendere più attrattivo il ruolo del medico di 118, i consiglieri propongono un emolumento aggiuntivo premiante, attingendo al fondo regionale già stanziato e previsto dall’ACN, come misura urgente e transitoria in attesa della rimodulazione dell’AIR, allo scopo di evitare ulteriori abbandoni.

De Santis ha sottolineato l’importanza di una verifica diretta della situazione nella postazione fissa medicalizzata di Canosa, dove attualmente operano solo tre medici insieme agli infermieri, gestendo circa 7.200 accessi annui. “Poco più di un mese fa – conclude – è stato scongiurato il rischio di chiusura delle postazioni di Canosa e Trani nelle ore notturne, ma l’emergenza non è superata. È indispensabile un confronto istituzionale con tutte le parti coinvolte e i rappresentanti sindacali in Commissione Sanità per garantire il diritto alla salute dei cittadini e la tenuta del sistema di emergenza-urgenza territoriale”.