RSA Sant’Anna di Polignano a Mare, La Ghezza (M5S): incontro lunedì con l’assessore Pentassuglia

POLIGNANO A MARE – La situazione dellatorna al centro dell’attenzione politica. La capogruppo del, ha annunciato un incontro fissato per lunedì con l’assessore regionale alla Sanitàe con gli uffici della Regione per fare il punto sulla vicenda e fornire chiarimenti alla comunità.

“La situazione della RSA Sant’Anna merita la massima attenzione – ha dichiarato La Ghezza –. Ho sentito per le vie brevi l’assessore Pentassuglia, che mi ha assicurato la disponibilità per un incontro già il prossimo lunedì, insieme agli uffici regionali, per poter dare risposte ai cittadini”.

Negli ultimi giorni la vicenda della struttura è tornata alla ribalta dopo alcuni articoli di stampa che hanno riferito dell’esistenza di procedimenti giudiziari in corso relativi alla proprietà dell’immobile e alla gestione societaria. Secondo quanto riportato, sarebbe inoltre prevista una possibile vendita all’asta dell’immobile nel mese di maggio.

Nel dibattito pubblico è stata richiamata anche la revoca dell’autorizzazione all’esercizio disposta nel 2024 a seguito delle verifiche effettuate dalla Regione Puglia tramite la ASL Bari.

“Si tratta di una questione su cui i cittadini chiedono chiarezza – ha aggiunto La Ghezza – anche per le possibili ricadute sulla continuità dell’assistenza agli anziani ospiti della struttura. Alla luce della delicatezza della situazione è indispensabile avere aggiornamenti sul quadro amministrativo attuale per capire come tutelare al meglio gli ospiti della RSA”.