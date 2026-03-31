Bari–Putignano, lavori PNRR: dal 7 aprile treni sospesi e bus sostitutivi fino a luglio

BARI - Dal 7 aprile al 13 luglio 2026 la linea ferroviaria tra Bari e Putignano, via Conversano, sarà interessata da interventi di potenziamento infrastrutturale nell’ambito del PNRR.

Per garantire la mobilità dei passeggeri, Ferrovie del Sud Est ha previsto un servizio sostitutivo su gomma. Ai 25 autobus già attivi sulla tratta si aggiungeranno ulteriori mezzi con fermate intermedie a Mungivacca, Noicattaro, Rutigliano, Conversano, Castellana Grotte, Grotte di Castellana e Putignano.

Prevista anche una coppia di autobus sulla linea Bari–Martina Franca, con fermate aggiuntive a Noci, Alberobello e Locorotondo, per garantire collegamenti più ampi sul territorio.

L’offerta di trasporto sarà modulata in base all’affluenza dei viaggiatori, con l’eventuale inserimento di mezzi di rinforzo nelle fasce orarie più frequentate.

Inoltre, sarà attivata una coppia diretta di bus tra Bari e Alberobello: partenza da Bari alle 9:50 con arrivo alle 10:50, mentre il ritorno è previsto alle 14:15 con arrivo alle 15:15.

I lavori rientrano negli interventi di ammodernamento della rete ferroviaria regionale e potrebbero comportare modifiche temporanee alla viabilità e ai tempi di percorrenza.