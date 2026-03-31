Barletta, studente 14enne porta un coltellino a scuola: momenti di tensione in un istituto

BARLETTA - Momenti di forte tensione questa mattina, 31 marzo, nella succursale dell’Istituto Istituto “Léontine e Giuseppe De Nittis” a Barletta, dove uno studente di 14 anni ha estratto un coltellino all’interno del plesso scolastico minacciando un collaboratore scolastico.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio ha richiesto l’intervento immediato del personale docente presente, che è riuscito a calmare il ragazzo evitando un’escalation della situazione. Tre insegnanti sono intervenute direttamente per riportare la calma.

Successivamente è stato attivato anche il supporto dello staff per l’inclusione della sede centrale, affiancato da un docente che aveva già un rapporto di fiducia con lo studente. Grazie a questo intervento, il giovane ha consegnato spontaneamente l’arma.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno provveduto al sequestro del coltellino.

Lo studente, che presenta una patologia certificata, è stato affidato ai genitori ed è rientrato a casa. Non si registrano feriti né ulteriori conseguenze. Determinante, secondo quanto riferito, la prontezza del personale scolastico nella gestione dell’emergenza.