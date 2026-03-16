Bisceglie, 19enne aggredito su un treno regionale: 14 presunti aggressori identificati

BISCEGLIE - Un ragazzo di 19 anni è stato vittima di una brutale aggressione la sera del 28 febbraio su un treno regionale Foggia-Bari. Secondo quanto ricostruito, il giovane è stato circondato e picchiato da un gruppo di circa 15 giovani, prima a bordo del convoglio e poi inseguito e colpito sulla banchina della stazione di Bisceglie.

Il ragazzo non ha reagito, cercando solo di difendersi. Nonostante la presenza del personale di bordo, nessuno è intervenuto durante l’aggressione. Durante l’episodio gli è stato anche rubato il cellulare, ma grazie al telefono di un altro passeggero è riuscito a contattare le forze dell’ordine.

Trasportato al Policlinico di Bari per le cure, il giovane ha poi denunciato l’accaduto alla Polizia Ferroviaria. Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dai video pubblicati sui social, hanno permesso di identificare 14 dei presunti aggressori, tutti minorenni. Un ultimo componente del gruppo è ancora da rintracciare.

Le autorità hanno annunciato che le indagini proseguiranno per chiarire i ruoli di ciascun partecipante e valutare eventuali provvedimenti nei confronti dei responsabili.