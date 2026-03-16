Puglia, allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali

BARI - La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta gialla valida dalle ore 20:00 del 16 marzo 2026 e per le successive 24 ore sull’intero territorio della Puglia a causa del rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali.

Secondo le previsioni, per la serata di oggi sono attese precipitazioni da isolate a sparse, con accumuli complessivi da deboli a localmente moderati. La situazione si aggraverà domani, soprattutto nella Puglia centro-settentrionale, dove le piogge saranno diffuse e persistenti, con quantitativi cumulati da moderati a localmente elevati. Sulla restante parte della regione, invece, le precipitazioni saranno da isolate a sparse, con accumuli da deboli a localmente moderati. Non si esclude che i fenomeni possano assumere carattere di rovescio o temporale.

Le autorità raccomandano ai cittadini di prestare attenzione, evitare spostamenti non necessari e seguire eventuali indicazioni dei Comuni e della Protezione Civile locale. L’allerta gialla segnala una situazione di rischio moderato ma sufficiente per richiedere prudenza nelle aree urbane e lungo i corsi d’acqua.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni meteorologiche.