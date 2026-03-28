Bitonto, al Teatro Traetta in scena il “Falstaff” di Giuseppe Verdi

BITONTO - A Bitonto riflettori puntati sulla grande lirica: il 31 marzo il Teatro Comunale Tommaso Traetta ospiterà, ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi e tra le opere buffe più amate del repertorio operistico.

Lo spettacolo, curato dal laboratorio artistico del Bitonto Opera Festival e diretto da Veaceslav Ceaicovschi Quadrini, proporrà una rilettura fresca e dinamica dell’opera, valorizzando giovani interpreti e restituendo al pubblico tutta l’ironia e la vivacità della celebre “commedia lirica”.

Ispirata a William Shakespeare e adattata da Arrigo Boito nel libretto tratto da Le allegre comari di Windsor, l’opera racconta le avventure del cavaliere Sir John Falstaff tra equivoci, beffe e situazioni esilaranti.

Sul podio della direzione artistica il maestro Carlo Antonio De Lucia, mentre al pianoforte siederà Angelo Palmisano. Il cast vede protagonista Luca Bruno nel ruolo di Falstaff, affiancato da Carlo Monaco (Ford) e Luigi De Luca (Fenton), insieme a un ricco ensemble di interpreti sia maschili che femminili. La narrazione sarà affidata alla voce di Michele Tullo, con il supporto del coro lirico giovanile “Città di Bitonto”.

Previsto anche un matinée dedicato alle scuole nella mattinata della stessa giornata, a conferma della volontà di avvicinare i più giovani al mondo dell’opera.

Promosso dal Comune di Bitonto insieme a diverse realtà culturali del territorio, l’evento rappresenta un’importante occasione per riscoprire il genio verdiano in una chiave accessibile e coinvolgente.

Apertura porte alle 19.30, sipario alle 20. Biglietti disponibili al botteghino e online.