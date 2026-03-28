Discarica illegale tra Locorotondo e Alberobello: centinaia di pneumatici abbandonati nel bosco

LOCOROTONDO - Tra Locorotondo e Alberobello emerge l’ennesimo caso di degrado ambientale. Nelle campagne tra i due centri della Valle d’Itria sono stati rinvenuti centinaia di pneumatici abbandonati all’interno di un’area boschiva, accatastati in modo tale da far ipotizzare un possibile incendio doloso.

A denunciare l’accaduto è Michelangelo Schiavone, presidente dell’organizzazione di protezione ambientale Wardapark, che ha segnalato come la situazione non rappresenti un episodio isolato, ma piuttosto un fenomeno in preoccupante aumento.

Secondo quanto riferito, cumuli di copertoni fuori uso vengono spesso abbandonati in aree rurali e boschive con l’obiettivo di essere successivamente incendiati, pratica altamente inquinante e pericolosa per la salute pubblica e per l’ecosistema.

L’associazione ha già sollecitato un intervento da parte della Regione Puglia, chiedendo maggiori controlli e azioni concrete per contrastare quello che viene definito un vero e proprio allarme ambientale.

Il rischio, oltre all’inquinamento del suolo, è legato soprattutto alla possibile combustione degli pneumatici, che sprigionerebbe sostanze tossiche altamente nocive, con gravi conseguenze per l’ambiente e per le comunità locali.