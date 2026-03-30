Brindisi, uomo di 46 anni muore in auto: ipotesi malore improvviso

BRINDISI - Tragedia nella mattinata del 30 marzo nella zona industriale di Brindisi, dove un uomo di 46 anni, originario del territorio e dipendente della società Sir, è deceduto mentre si trovava alla guida della propria auto.

Il fatto è avvenuto lungo viale Enrico Fermi, una delle principali arterie della zona industriale, mentre l’uomo si stava recando al lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colto da un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.

A dare l’allarme sarebbe stato un camionista di passaggio, che ha notato la situazione e ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano.

Sono intervenute anche due pattuglie della Polizia di Stato della Questura di Brindisi, che hanno gestito la viabilità e temporaneamente interdetto il traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Le cause del decesso non sono ancora state accertate con precisione, ma al momento l’ipotesi più probabile resta quella del malore improvviso.