Capurso, sopralluogo al Centro tecnico federale di pesistica con l’assessore Casili e il presidente CONI Buonfiglio

BARI - Questa mattina l’assessore allo Sport della Regione Puglia,, ha partecipato al sopralluogo dela Capurso (Bari), insieme al presidente nazionale del CONI,. Alla visita del cantiere, finalizzata a fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, erano presenti anche il presidente nazionale della Fipe,, e il sindaco di Capurso,

“Il centro pesistico rappresenta un’infrastruttura strategica per lo sviluppo dello sport sul nostro territorio”, ha dichiarato l’assessore Casili. “Ringrazio il sindaco Laricchia, il CONI e la Fipe per la loro visione e determinazione, che hanno reso possibile questo progetto finanziato con 5 milioni di euro. Quello che sta nascendo a Capurso non sarà solo uno degli impianti più importanti del Centro-Sud, ma una vera “casa tecnica” federale, punto di riferimento per la formazione dei tecnici, i raduni degli atleti, l’organizzazione di gare e lo sviluppo di progetti sportivi ad alto livello. Questo investimento ha un valore che va oltre lo sport: significa offrire ai giovani un luogo sicuro dove crescere, formarsi e costruire il proprio futuro. Lo sport è cultura, salute e sviluppo, e oggi stiamo costruendo tutto questo”.