Foggia, Quartiere Ferrovia: persistono le condizioni di disagio in via Trento
FOGGIA - A distanza di giorni dalla segnalazione dello scorso 13 marzo, il quartiere Ferrovia continua a vivere una situazione di forte disagio in via Trento, nei pressi dell’ex Banca Carige. Secondo quanto denunciato dall’associazione Difendiamo il Quartiere Ferrovia, una persona senza dimora staziona stabilmente nella zona, vivendo per strada e sul marciapiede e espletando i propri bisogni all’aperto.
I residenti sottolineano che la questione non riguarda solo igiene e decoro urbano, ma anche la dignità umana: “Non è normale lasciare una persona in queste condizioni nel cuore del quartiere Ferrovia per diversi giorni”, evidenziano, denunciando il disagio quotidiano vissuto da passanti e abitanti della zona.
L’associazione chiede un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine, dei servizi sociali del Comune di Foggia e degli uffici competenti, affinché la situazione venga verificata e siano adottate al più presto le misure necessarie per tutelare la persona e garantire sicurezza e decoro nel quartiere.
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