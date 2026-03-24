Foggia, Quartiere Ferrovia: persistono le condizioni di disagio in via Trento

FOGGIA - A distanza di giorni dalla segnalazione dello scorso 13 marzo, il quartiere Ferrovia continua a vivere una situazione di forte disagio in, nei pressi dell’ex Banca Carige. Secondo quanto denunciato dall’associazione, una persona senza dimora staziona stabilmente nella zona, vivendo per strada e sul marciapiede e espletando i propri bisogni all’aperto.

I residenti sottolineano che la questione non riguarda solo igiene e decoro urbano, ma anche la dignità umana: “Non è normale lasciare una persona in queste condizioni nel cuore del quartiere Ferrovia per diversi giorni”, evidenziano, denunciando il disagio quotidiano vissuto da passanti e abitanti della zona.

L’associazione chiede un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine, dei servizi sociali del Comune di Foggia e degli uffici competenti, affinché la situazione venga verificata e siano adottate al più presto le misure necessarie per tutelare la persona e garantire sicurezza e decoro nel quartiere.