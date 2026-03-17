Controlli della Guardia di Finanza nel settore ittico: sequestri a Porto Cesareo e Gallipoli

GALLIPOLI – Proseguono i controlli della Guardia di Finanza nel settore ittico nel Salento. A Porto Cesareo, durante un’ispezione in una pescheria, sono stati sequestrati circa 2 chili di polpa di ricci di mare, prodotto soggetto a restrizioni particolari per pesca e commercializzazione. Il prodotto è stato successivamente distrutto.

Sempre nella stessa pescheria sono stati sequestrati circa 80 chili di pesce di varie tipologie, privi delle informazioni obbligatorie sulla tracciabilità; anche questo è stato distrutto.

A Gallipoli, invece, 18 chili di pescato sono stati sottoposti a controlli igienico-sanitari dalla ASL e ritenuti idonei al consumo: il prodotto è stato donato a un ente benefico locale.

Complessivamente, due persone sono state sanzionate per violazioni amministrative, con un importo totale di 9.000 euro.