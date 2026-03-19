DHL Global Forwarding Italia a Bari: focus su trasporti, logistica e sostenibilità

BARI – Si è svolto martedì 17 marzo al’eventoorganizzato da, con l’obiettivo di approfondire le prospettive del settore logistico e favorire momenti di networking tra i partecipanti.

Tra i temi principali trattati: trasporto aereo e soluzioni SeAir, scenario marittimo globale, rischi e opportunità, e sostenibilità nella logistica con focus sulle azioni ESG. L’evento ha incluso questionari interattivi per stimolare la partecipazione dei presenti e raccogliere insight dal mercato.

La giornata si è aperta con accoglienza e caffè di benvenuto, seguita dagli interventi di Confetra e Unioncamere Puglia. Successivamente sono stati presentati approfondimenti sul trasporto aereo e le soluzioni SeAir, sullo scenario marittimo globale e sulla sostenibilità nella logistica con azioni concrete ESG.

L’evento si è rivelato particolarmente interessante anche per comprendere l’impatto della situazione internazionale, tra cui la guerra in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz, punto strategico per i traffici mondiali di merci, e le conseguenze sui flussi logistici globali.

La sessione si è conclusa con un momento di domande e risposte e un aperitivo con corner tematici e networking, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi direttamente con esperti e professionisti del settore.