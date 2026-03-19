103° Anniversario dell’Aeronautica Militare: “Open Day” al Comando Scuole di Bari

BARI – In occasione del 103° anniversario della costituzione dell’, il Palazzo storico del Comando Scuole/3^ Regione Aerea di Bari aprirà le sue porte al pubblico sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, in via Lungomare Nazario Sauro, 39.

L’iniziativa unisce storia, cultura e architettura in un percorso guidato attraverso saloni, fotografie, video storici e una mostra di aeromodellismo, raccontando l’evoluzione della Forza Armata e il suo legame con il territorio.

Il Palazzo: storia e architettura

Il palazzo del Comando, edificio di grande valore storico e architettonico, rappresenta l’architettura razionalistica barese degli anni ’30 e ospita al suo interno numerosi elementi di interesse: la facciata monumentale, il mosaico della “Rosa dei Venti” nel giardino, le sale di rappresentanza del Circolo Ufficiali, gli uffici del Comandante e del Vice Comandante con riquadri pittorici storici, una mostra video-fotografica e la collezione di modellismo del “Club Modellismo Plastico Ravenna – Sezione di Bari”.

Il legame con Bari e iniziativa solidale

L’Aeronautica Militare rappresenta un punto di riferimento culturale e sociale per la città di Bari. Durante l’Open Day, in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica di Bari, sarà promossa anche l’iniziativa solidale “Un dono dal cielo”, con la raccolta di fondi destinati all’acquisto di apparecchiature e strumenti sanitari per i reparti pediatrici di tre strutture ospedaliere nazionali, tra cui l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII.

Dettagli e prenotazioni

L’evento è gratuito e si svolgerà sabato 28 e domenica 29 marzo, dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo gruppo ore 18:30). La partecipazione richiede la registrazione entro giovedì 26 marzo alle 12:00 sul sito web dell’Aeronautica Militare, con ottenimento del QR code necessario per l’accesso.