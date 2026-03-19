Francavilla Fontana, sgomberati due immobili di Arca Nord Salento

FRANCAVILLA FONTANA– Due immobili di proprietà disono stati sequestrati e sgomberati dallanell’ambito di un’attività di controllo del territorio.

Il provvedimento, disposto dall’autorità giudiziaria, è stato eseguito dai militari della Compagnia di Francavilla Fontana, con il supporto dei “baschi verdi” del reparto Pronto Impiego di Brindisi e degli assistenti sociali del Comune.

L’intervento ha riguardato immobili occupati arbitrariamente, in alcuni casi da soggetti in condizioni di fragilità, circostanza che ha reso più delicate le operazioni di sgombero. Al termine delle attività, gli immobili sono stati liberati e restituiti all’ente proprietario, ripristinando le condizioni di legalità sul territorio.