Foggia, nuovo monoblocco al Policlinico Riuniti: investimento da 64 milioni per 108 posti letto

FOGGIA - La Giunta regionale ha approvato una delibera per l’iscrizione nel bilancio di previsione dei fondi destinati alla realizzazione del nuovo Padiglione Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 64 milioni di euro, di cui 60,8 milioni a carico dello Stato e 3,2 milioni a carico della Regione, e rappresenta un passaggio chiave per il potenziamento della rete ospedaliera del territorio.

Il progetto prevede la demolizione dell’attuale padiglione e la costruzione di un nuovo edificio, progettato secondo i più recenti criteri di sicurezza sismica, che ospiterà 108 posti letto.

Al piano terra sarà realizzata una hall d’ingresso con servizi di accoglienza, uffici per le relazioni con il pubblico, front office e spazi destinati a personale, visitatori e attività di supporto come bar e punti ristoro. I piani superiori ospiteranno unità operative di area medica, con reparti di degenza e un’area ambulatoriale.

La nuova struttura sarà articolata su quattro piani fuori terra, con livelli interni complanari agli edifici adiacenti, così da eliminare barriere architettoniche e migliorare la mobilità interna.

Il cronoprogramma prevede una durata dei lavori di 42 mesi e ulteriori 4 mesi per l’attivazione della struttura dopo il completamento.

L’azienda sanitaria, nelle more dell’approvazione definitiva del decreto di finanziamento, ha già avviato la gara per l’affidamento dei lavori.

Il progetto è il risultato della collaborazione tra Policlinico Riuniti di Foggia, Regione Puglia e Ministero della Salute, e viene considerato un intervento strategico per il rafforzamento dell’assistenza ospedaliera nel territorio.