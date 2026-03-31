Tolleranza zero: l'Ambasciatore Cirillo esige sicurezza massima per i minori



OSIO SOTTO / DALMINE – A seguito del tentato rapimento che ha sconvolto la comunità di Osio Sotto, dove un uomo ha osato fingersi genitore per sottrarre un bambino al termine degli allenamenti, l’Ambasciatore Cav. Dott. Antonio Cirillo rompe il silenzio con un comunicato durissimo, un vero e proprio manifesto per la sicurezza dell'infanzia. – A seguito del tentato rapimento che ha sconvolto la comunità di Osio Sotto, dove un uomo ha osato fingersi genitore per sottrarre un bambino al termine degli allenamenti,rompe il silenzio con un comunicato durissimo, un vero e proprio manifesto per la sicurezza dell'infanzia.





L'affondo dell'Ambasciatore: "Basta superficialità"





L’Ambasciatore Cirillo non usa mezzi termini: quello che è accaduto è un campanello d'allarme che non può essere ignorato. Il suo è un avviso accurato e perentorio rivolto a tutte le famiglie e alle istituzioni sportive del territorio.

​"Non è più il tempo dei suggerimenti, è il tempo degli obblighi. Chi gestisce lo sport gestisce la vita dei nostri figli, e la sicurezza non può essere un optional o un costo da tagliare".





Le misure drastiche richieste





L’intervento dell’Ambasciatore delinea una linea d'azione immediata e senza precedenti, inviando un monito chiaro a tutti i Centri Sportivi:

- OBBLIGO DI VIDEOSORVEGLIANZA: Ogni centro sportivo deve dotarsi obbligatoriamente di telecamere di sorveglianza ad alta definizione in tutti i punti di accesso, nei parcheggi e nelle zone di passaggio. Ogni angolo deve essere coperto: il buio e l'anonimato sono i complici dei criminali.

- PRESIDIO DI BODYGUARD E SICUREZZA PROFESSIONALE: L'Ambasciatore invita formalmente i centri a richiedere l'intervento costante di personale di sicurezza qualificato (Bodyguard) durante gli incontri e le sessioni di allenamento. La presenza fisica di professionisti della tutela è l'unico deterrente efficace contro i malintenzionati.

​- PROTOCOLLO DI RICONOSCIMENTO: Mai più un bambino potrà essere consegnato senza una procedura di identificazione certa e visiva.





Appello ai genitori: attenzione massima





L’Ambasciatore Cav. Dott. Antonio Cirillo rivolge un appello accorato ai genitori: "Non lasciate i vostri figli soli nemmeno per un istante." La vigilanza deve essere totale. La fiducia indiscriminata deve finire. Bisogna osservare chi frequenta gli spalti, chi sosta nei parcheggi e chiunque mostri un comportamento anomalo.





Una battaglia di civiltà





Questo comunicato funge da monito ufficiale: la protezione dei minori è la priorità assoluta dell'Ambasciatore Cirillo. Chi non si adeguerà a standard di sicurezza elevati sarà ritenuto moralmente responsabile di ogni falla nel sistema.

"Dobbiamo agire ora, prima che l'incredibile diventi tragedia".