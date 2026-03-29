Galatina, imprenditore ferito in un agguato nella zona industriale di Soleto: indagini in corso

GALATINA - Un imprenditore di 38 anni originario di Galatina è rimasto ferito sabato sera in un agguato avvenuto all’interno della propria azienda situata nella zona industriale di Soleto.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo con il volto coperto da un casco integrale avrebbe fatto irruzione nei locali dell’impresa e avrebbe esploso un colpo di pistola, calibro 6.35, mirando alla gamba destra della vittima, per poi dileguarsi immediatamente facendo perdere le proprie tracce.

L’imprenditore sarebbe riuscito a raggiungere autonomamente l’ospedale di Galatina, dove è stato medicato dal personale sanitario del pronto soccorso e dimesso in serata.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare l’autore dell’aggressione.

L’azienda, attiva nella produzione di ghiaccio alimentare, si trova nelle vicinanze di un’altra attività di materiali ferrosi già colpita da un attentato incendiario lo scorso 23 marzo. Gli investigatori non escludono che i due episodi possano essere collegati e riconducibili a un unico contesto criminale.