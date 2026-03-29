Kimi Antonelli trionfa in Giappone e diventa il più giovane leader della Formula 1
Kimi Antonelli ha conquistato il Gp del Giappone, firmando il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1, dopo la vittoria di due settimane fa in Cina. Partito dalla pole position, il giovane pilota italiano della Mercedes si è imposto con autorità, diventando il nuovo leader della classifica iridata.
Sul podio sono saliti anche Oscar Piastri, secondo con la McLaren, e Charles Leclerc, terzo con la Ferrari.
Primo leader del Mondiale sotto i 20 anni
Antonelli entra nella storia come primo pilota con meno di 20 anni a guidare il Mondiale. Con questo successo, il bolognese accumula nove punti di vantaggio su George Russell, che non è riuscito a salire sul podio, chiudendo dietro Leclerc. Quinta posizione per Lando Norris (McLaren) e sesta per Lewis Hamilton (Ferrari). Pierre Gasly (Alpine) ha chiuso settimo, davanti alla Red Bull di Max Verstappen, ottavo, Liam Lawson (Racing Bulls) e Esteban Ocon (Haas).
Safety car e colpi di scena
La gara è stata segnata da due ritiri importanti: Lance Stroll (Aston Martin) e Oliver Bearman (Haas), il quale è finito a muro dopo 22 giri causando l’ingresso della safety car. L’incidente del giovane britannico alla curva 13 ha completamente stravolto le strategie: Russell, fino a quel momento leader, ha perso terreno a causa della sosta anticipata, mentre Antonelli è rimasto in pista e si è trovato virtualmente in testa.
Alla ripartenza, al giro 28, il pilota Mercedes ha anticipato tutti all’uscita della chicane, consolidando il comando della gara fino alla bandiera a scacchi.
Con questa doppietta, Antonelli si conferma grande protagonista del mondiale e candidato principale per la corsa al titolo, entrando nella storia della Formula 1 con una performance straordinaria a soli 19 anni.