Kimi Antonelli trionfa in Giappone e diventa il più giovane leader della Formula 1

Kimi Antonelli ha conquistato il Gp del Giappone, firmando il, dopo la vittoria di due settimane fa in Cina. Partito dalla pole position, il giovane pilota italiano della Mercedes si è imposto con autorità, diventando il nuovo leader della classifica iridata.

Sul podio sono saliti anche Oscar Piastri, secondo con la McLaren, e Charles Leclerc, terzo con la Ferrari.

Primo leader del Mondiale sotto i 20 anni

Antonelli entra nella storia come primo pilota con meno di 20 anni a guidare il Mondiale. Con questo successo, il bolognese accumula nove punti di vantaggio su George Russell, che non è riuscito a salire sul podio, chiudendo dietro Leclerc. Quinta posizione per Lando Norris (McLaren) e sesta per Lewis Hamilton (Ferrari). Pierre Gasly (Alpine) ha chiuso settimo, davanti alla Red Bull di Max Verstappen, ottavo, Liam Lawson (Racing Bulls) e Esteban Ocon (Haas).

Safety car e colpi di scena

La gara è stata segnata da due ritiri importanti: Lance Stroll (Aston Martin) e Oliver Bearman (Haas), il quale è finito a muro dopo 22 giri causando l’ingresso della safety car. L’incidente del giovane britannico alla curva 13 ha completamente stravolto le strategie: Russell, fino a quel momento leader, ha perso terreno a causa della sosta anticipata, mentre Antonelli è rimasto in pista e si è trovato virtualmente in testa.

Alla ripartenza, al giro 28, il pilota Mercedes ha anticipato tutti all’uscita della chicane, consolidando il comando della gara fino alla bandiera a scacchi.

Con questa doppietta, Antonelli si conferma grande protagonista del mondiale e candidato principale per la corsa al titolo, entrando nella storia della Formula 1 con una performance straordinaria a soli 19 anni.