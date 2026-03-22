Il Bari cade 0-3 contro la Carrarese al “San Nicola” nella 32ª giornata di Serie B

FRANCESCO LOIACONO - Un pomeriggio da dimenticare per il Bari, battuto per 0-3 in casa dalla Carrarese nella trentaduesima giornata di Serie B. La partita al “Stadio San Nicola” ha visto una Carrarese cinica e precisa nei momenti decisivi, mentre il Bari non è riuscito a concretizzare le numerose occasioni create.Primo tempo: tante chance, nessun golIl match si apre con un Bari intraprendente, ma la Carrarese si difende con attenzione. Al 10’ Abiuso della Carrarese di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 16’ Esteves del Bari tenta il destro senza inquadrare la porta. Al 25’ Moncini va vicino al gol, seguito un minuto dopo da Pucino che sfiora la rete. Al 33’ Zanon della Carrarese rischia di sorprendere la difesa barese, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.Secondo tempo: la Carrarese colpisceAl rientro dagli spogliatoi, la Carrarese passa subito in vantaggio: al 1’, Rouhi insacca di destro al volo su cross di Zanon. Il Bari prova a reagire, ma al 12’ Artioli manca di poco il pareggio, seguito da Rao al 19’ che non concretizza l’occasione. Al 23’ Abiuso fallisce da posizione favorevole, ma quattro minuti dopo si fa perdonare segnando il raddoppio con una girata di sinistro su passaggio di Hasa. Al 36’, Bouah firma la terza rete dei toscani con un rasoterra su assist di Abiuso. Al 44’, una rete di Cuni per il Bari viene annullata per fallo di mano.Prossimo impegnoDopo la pausa del 28 e 29 marzo per gli impegni delle Nazionali, il Bari tornerà in campo nella 33ª giornata di Serie B, ospitando il Modena lunedì 6 aprile alle 15 al “San Nicola”.