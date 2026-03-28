Latitante tarantino catturato in Spagna: arrestato ad Alicante Emanuele Capuano

TARANTO – È stato arrestato in Spagna e successivamente consegnato alle autorità italiane il latitante tarantino, 45 anni, ricercato dal dicembre 2024.

L’uomo è stato rintracciato in una località balneare nei pressi di Alicante, dove si sarebbe nascosto con l’aiuto di alcuni complici. Su di lui pende una condanna definitiva a oltre 13 anni di reclusione per reati legati allo spaccio di stupefacenti e alla ricettazione.

Secondo quanto riferito, Capuano è considerato un soggetto di elevata pericolosità, ritenuto attivo come intermediario nel traffico internazionale di droga.

La cattura rappresenta l’esito di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Taranto, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, con il supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e delle autorità spagnole, che hanno collaborato all’individuazione e all’arresto del latitante.

L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana per l’esecuzione della pena.