Erchie, denunciato per maltrattamento di animali: avrebbe colpito un cane con un tubo metallico
ERCHIE – Un uomo è stato denunciato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamento di animali dopo un intervento avvenuto nei pressi della sua abitazione.
L’episodio è emerso a seguito di una segnalazione giunta alle forze dell’ordine. I militari della stazione locale, giunti sul posto, avrebbero riscontrato una situazione compatibile con quanto denunciato.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato sorpreso mentre colpiva ripetutamente un cane appartenente a un concittadino utilizzando un tubo metallico. L’animale si trovava nelle immediate vicinanze al momento dei fatti.
Alla luce degli elementi raccolti durante l’intervento, i Carabinieri hanno proceduto alla denuncia dell’uomo all’autorità giudiziaria competente. Le indagini proseguono per definire con precisione la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.
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