Turismo a Bari: istituzioni, manager e operatori al “Forum Turismo Italia 2026”
BARI – Venerdì 13 marzo, dalle ore 9 alle 16.30, Bari ospiterà il “Forum Turismo Italia 2026” presso gli spazi del Deloitte NextHub in Via Paolo Pinto 2.
L’evento, organizzato da Manageritalia Puglia, Calabria, Basilicata, rappresenta un momento di confronto tra manager, imprese turistiche e dell’accoglienza, istituzioni territoriali, mondo accademico e del lavoro. Il tema centrale sarà “People First – Le risorse umane quale motore dello sviluppo turistico italiano”, con l’obiettivo di discutere strategie, innovazioni e nuove opportunità per il settore.
Ad aprire i lavori saranno:
- Domenico Fortunato, Presidente Manageritalia Puglia, Calabria, Basilicata
- Marco Ballarè, Presidente Manageritalia
- Sen. Gian Marco Centinaio, Vicepresidente del Senato
La giornata prevede sessioni di approfondimento, tavole rotonde e momenti di networking tra i principali attori del settore turistico e dell’accoglienza.
In allegato è disponibile la locandina con il programma completo degli incontri e i protagonisti del Forum Turismo 2026.