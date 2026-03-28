Lecce, tentato incendio all’auto della moglie del deputato Stefanazzi: indaga la Digos

LECCE – Tentativo di incendio nella notte ai danni dell’auto della moglie del deputato del Partito Democratico Claudio Stefanazzi. Il veicolo era parcheggiato davanti all’abitazione della famiglia, accanto a quello del parlamentare.

Secondo quanto riferito dallo stesso Stefanazzi, ignoti avrebbero cosparso l’auto di benzina, lasciando accanto un innesco poi risultato bruciato. L’episodio viene interpretato come un atto intimidatorio: «È l’ennesimo gesto di questo tipo nei miei confronti – ha dichiarato –. Credo sia arrivato il momento di fare seriamente qualcosa».

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Digos, impegnata a ricostruire dinamica e responsabilità dell’accaduto.

Il deputato ha collegato l’episodio al contesto più ampio della sicurezza nel territorio leccese, denunciando una recrudescenza dei fenomeni criminali nella provincia. «Da due anni segnalo con interrogazioni parlamentari incendi di auto, assalti ai bancomat e traffico di droga – ha sottolineato – ma le richieste di chiarimento sono rimaste senza risposta da parte del ministro Matteo Piantedosi».

Stefanazzi ha quindi ribadito la necessità di un rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine e di un maggiore controllo del territorio: «Nonostante l’impegno di procura e forze di polizia, il fenomeno criminale sta creando un clima di paura. Continuerò a denunciare».