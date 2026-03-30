Lecce, violenta rapina in casa alla periferia della città: feriti anche due carabinieri

LECCE - Serata di violenza nella periferia di Lecce, dove un anziano e la sua badante sono stati vittime di una rapina all’interno della loro abitazione nella serata di sabato 28 marzo.

Secondo quanto ricostruito, un uomo di circa 30 anni, straniero e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe fatto irruzione in casa aggredendo la donna che assisteva l’anziano. La badante, di nazionalità moldava, sarebbe stata colpita con calci, trascinata per i capelli all’esterno dell’abitazione e privata del telefono cellulare.

L’allarme è stato lanciato dalla figlia dell’anziano, che ha contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno trovato l’aggressore ancora nel cortile in stato di alterazione.

Alla vista dei carabinieri, l’uomo avrebbe opposto resistenza, colpendo i militari con calci e pugni. Due carabinieri sono rimasti feriti e successivamente medicati in ospedale, riportando traumi con prognosi di alcuni giorni.

L’aggressore è stato infine bloccato e denunciato in stato di libertà. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.