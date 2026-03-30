ANCI Giovani Puglia, rinnovati gli organi regionali: eletto Michele Vinella nuovo Coordinatore

BARI - Si è svolta presso la sede dell’ANCI di Bari la riunione del Coordinamento ANCI Giovani Puglia, convocata per il rinnovo degli organi regionali e per definire le nuove figure di rappresentanza dei giovani amministratori.

L’incontro, presieduto dalla Presidente Fiorenza Pascazio, ha rappresentato anche un momento di confronto sulle principali tematiche che riguardano i Comuni pugliesi, con particolare attenzione alle politiche giovanili e alle sfide amministrative del territorio. Il dibattito si è inserito nel percorso di avvicinamento alla XV Assemblea nazionale ANCI Giovani, in programma il 17 e 18 aprile 2026 a Napoli.

Nel corso della riunione è stato eletto all’unanimità nuovo Coordinatore regionale di ANCI Giovani Puglia il sindaco di Putignano Michele Vinella, che subentra a Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca. A supporto della nuova governance è stato eletto Vicecoordinatore vicario Paolo Giacovelli del Comune di Locorotondo, insieme ai nuovi Vicecoordinatori provinciali: Felice Addario (Corato), Mario Cagiano (Foggia), Marika Fumarola (Castellaneta), Rebecca Santoro (Cursi), Mario Schena (Fasano) e Viviana Di Leo (Andria).

Il nuovo Coordinatore ha sottolineato il valore politico e amministrativo del mandato, evidenziando la volontà di rafforzare il ruolo dei giovani amministratori come rete attiva e propositiva nei processi decisionali locali, con l’obiettivo di trasformare le esperienze territoriali in progettualità concrete a supporto delle comunità.

La Presidente Pascazio ha espresso ringraziamento al Coordinatore uscente e ha rivolto gli auguri di buon lavoro ai nuovi eletti, rimarcando l’importanza della rete dei giovani amministratori nel favorire partecipazione, innovazione e avvicinamento delle nuove generazioni alle istituzioni locali.

Il Coordinamento ha infine fissato un nuovo appuntamento al 10 aprile per programmare le prossime attività, con l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento dei giovani amministratori pugliesi e organizzare un’assemblea regionale entro settembre 2026.