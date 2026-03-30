Locorotondo, imprenditore ferito durante una tentata rapina: indagini in corso

Locorotondo

LOCOROTONDO - Momenti di paura nella notte a, in provincia di Bari, dove un imprenditore edile è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco durante una tentata rapina davanti alla propria abitazione.

L’uomo, colpito di striscio a una gamba mentre rientrava nella sua casa in contrada Sei Caselle, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non risultano gravi: dopo le cure è stato dimesso in breve tempo.

Secondo le prime ricostruzioni, il responsabile si sarebbe nascosto nel giardino dell’abitazione, attendendo il rientro della vittima per tentare l’aggressione. Durante l’azione sarebbe stato esploso un colpo d’arma da fuoco, senza però che la rapina andasse a segno.

Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a risalire ai responsabili.