Challenger di Barletta: Svrcina si ritira, Nagal eliminato al primo turno
BARLETTA - Prime sorprese all’Open della Disfida “Trofeo Lapietra”, torneo Challenger ATP in corso sui campi del Circolo Tennis Hugo Simmen di Barletta.
Il colpo di scena principale riguarda il ritiro della testa di serie numero uno, Dalibor Svrcina, fermato da un infortunio alla caviglia rimediato in allenamento. Al suo posto nel tabellone entra come lucky loser l’italiano Michele Ribecai, che affronterà Jacopo Berrettini in un derby tutto azzurro.
Fuori al primo turno anche Sumit Nagal, ex numero 68 del mondo, sconfitto dal britannico Toby Samuel con il punteggio di 6-1, 7-6. Tra i risultati di giornata, vittoria convincente per Marco Cecchinato, che ha superato Filippo Romano in due set, mentre si ferma Gianluca Cadenasso contro Felix Gill.
Successo anche per l’austriaco Lukas Neumayer su Duje Ajdukovic, con un doppio 6-3.
Attesa ora per il debutto di Federico Bondioli, tra i giovani italiani più promettenti, che affronterà il bosniaco Nerman Fatic. Il tennista romagnolo arriva dal miglior momento della sua stagione, con una semifinale Challenger e buoni risultati nei tornei precedenti, e punta a continuare la crescita nel circuito con l’obiettivo dichiarato di entrare nelle qualificazioni di uno Slam.