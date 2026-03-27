Miami Open, quarti di finale: Lehecka e Fils avanti tra gli uomini, Sabalenka guida il tabellone femminile

Proseguono i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami, con sfide spettacolari sia nel singolare maschile che femminile, oltre ai tornei di doppio.

Nel tabellone maschile, il ceco Jiri Lehecka conquista la semifinale superando lo spagnolo Martin Landaluce con il punteggio di 7-6 7-5 al termine di un match equilibrato. Vittoria sofferta anche per il francese Arthur Fils, che ha la meglio sull’americano Tommy Paul dopo una battaglia di tre set conclusa 6-7 7-6 7-6.

Nel singolare femminile, continua la corsa della bielorussa Aryna Sabalenka, che batte 6-4 6-4 l’americana Hailey Baptiste e accede alla semifinale. Successo anche per la kazaka Elena Rybakina, che rimonta l’americana Jessica Pegula vincendo 2-6 6-3 6-4. Avanza inoltre Coco Gauff, che supera la svizzera Belinda Bencic con il punteggio di 6-3 1-6 6-3.

Nel doppio maschile, gli italiani Andrea Vavassori e Simone Bolelli staccano il pass per la semifinale battendo 7-5 5-7 10-6 la coppia formata dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski.

Nel doppio femminile, avanzano le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, che dominano 6-3 6-1 contro la neozelandese Erin Routliffe e l’americana Asia Muhammad. Nell’altro incontro, la belga Elise Mertens e la cinese Zhang Shuai si impongono al super tie-break per 2-6 6-3 14-12 sull’australiana Storm Sanders e sull’americana Jessica Pegula.