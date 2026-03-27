Ndri, l’uomo della seconda parte: il jolly del Lecce punta la sfida con l’Atalanta

Il US Lecce continua la propria corsa verso la salvezza affidandosi anche al contributo di giocatori capaci di incidere a gara in corso. Tra questi spicca il centrocampista ivoriano, autentico “uomo dalla panchina” nella stagione in corso di Serie A.

Ndri ha infatti collezionato 23 presenze in campionato, tutte partendo dalla panchina e subentrando sempre nel secondo tempo. Un dato che evidenzia il suo ruolo tattico ben definito: quello di elemento dinamico e pronto a cambiare ritmo alla partita nella fase decisiva. Nonostante il minutaggio limitato, il centrocampista è riuscito anche a lasciare il segno con 2 reti, dimostrando concretezza sotto porta.

Il legame con il club salentino è solido: il contratto di Ndri è valido fino al 30 giugno 2028, con opzione per un ulteriore prolungamento di due anni. Un investimento sul futuro da parte della società giallorossa, che crede nelle qualità del giocatore cresciuto tra OH Leuven, KAS Eupen e Aspire Academy.

In vista della prossima sfida contro l’Atalanta BC, in programma lunedì 6 aprile allo stadio “Via del Mare”, Ndri dovrebbe ancora una volta partire dalla panchina, pronto a entrare nella ripresa per dare energia e imprevedibilità alla manovra.

Con un campionato ancora apertissimo nella zona bassa della classifica, il contributo di giocatori come Ndri potrebbe rivelarsi determinante per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale: la permanenza in Serie A.