Nasce “Da Zero a 99”: a Grottaglie il laboratorio per trasformare la musica in una carriera

GROTTAGLIE – Si chiama “Da Zero a 99” ed è un nuovo laboratorio di formazione e orientamento strategico nel music business pensato per artisti, manager, creativi e operatori culturali che vogliono trasformare la propria visione in un percorso professionale concreto.

Dal 20 aprile all’11 maggio 2026 prenderà il via a Grottaglie il primo ciclo formativo, intitolato “Dal sogno all’impresa: lo sviluppo di un progetto artistico consapevole e sostenibile”. Il laboratorio si terrà presso il Crea! Laboratorio Urbano, in via Corrado Mastropaolo, con incontri programmati nei lunedì 20 e 27 aprile, 4 e 11 maggio, dalle 16:30 alle 19:30.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Zero Nove Nove e AWA Productions, due realtà attive nella produzione culturale e nel music business, con l’obiettivo di colmare il divario tra talento creativo e competenze professionali, soprattutto nei territori lontani dai grandi centri urbani.

“Da Zero a 99” si distingue per un approccio fortemente pratico: non un corso teorico, ma uno spazio immersivo in cui i partecipanti lavoreranno su progetti reali, simuleranno scenari professionali e svilupperanno strategie immediatamente applicabili. Tra i temi affrontati: dinamiche della discografia, ruoli del music business, pianificazione strategica, gestione dei budget e analisi delle criticità del settore.

Il percorso è a numero chiuso, con un massimo di 8 partecipanti, per garantire un lavoro diretto e personalizzato e favorire il confronto tra i presenti. La quota di partecipazione è di 100 euro, con iscrizioni aperte fino al 12 aprile 2026.

Nato in Puglia, “Da Zero a 99” punta a rafforzare l’accesso alla formazione professionale nel Sud Italia, promuovendo un modello sostenibile, inclusivo e orientato alla creazione di una community di talenti emergenti. Un progetto che mira a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle competenze e a supportare lo sviluppo di carriere artistiche solide, etiche e consapevoli.