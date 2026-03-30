Il Foggia torna a vincere: 1-0 al Trapani allo Zaccheria
FOGGIA – Il Calcio Foggia 1920 ritrova il successo battendo 1-0 il Trapani Calcio allo stadio Zaccheria, nella trentaquattresima giornata del girone C di Serie C.
Una gara equilibrata e combattuta, con occasioni da entrambe le parti già nel primo tempo. Al 18’ Liguori sfiora il vantaggio per i rossoneri, mentre al 40’ è Ortisi a rendersi pericoloso per il Trapani. Nel finale di frazione, al 45’, D’Amico prova di testa ma non riesce a indirizzare efficacemente verso la porta.
La svolta arriva subito in avvio di ripresa: al 1’ il Foggia passa in vantaggio con Staver, che insacca di destro su assist di D’Amico. Un gol che si rivelerà decisivo.
Il Trapani prova a reagire, ma fatica a concretizzare. Al 16’ ancora Ortisi calcia fuori da buona posizione. Nel finale, i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Romeo al 40’ e con Tommasini al 44’, senza però trovare il gol. Nei minuti di recupero, al 93’, è Matos ad avere l’occasione per gli ospiti, ma senza esito.
Con questa vittoria il Foggia sale a 26 punti, restando comunque al penultimo posto in classifica.
Nel prossimo turno, la trentacinquesima giornata, i rossoneri saranno impegnati sabato 4 aprile alle 14.30 in trasferta contro il Cosenza Calcio allo stadio San Vito-Luigi Marulla. Un match fondamentale nella lotta per la salvezza.