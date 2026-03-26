Ordigno inesploso vicino a un ristorante a Ruffano: indagini in corso

RUFFANO – Un ordigno rudimentale inesploso è stato rinvenuto a ridosso di un muretto nei pressi del ristorante La Vecchia Volpe, in via Rattazzi.

A dare l’allarme è stato un passante che ha notato l’oggetto sospetto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione locale e della sezione operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme agli artificieri, per mettere in sicurezza l’area e avviare gli accertamenti.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un ordigno artigianale avvolto in carta di colore giallo. La miccia risulta essere stata accesa, ma la combustione si sarebbe interrotta, probabilmente a causa di un malfunzionamento, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere gravi.

Tra le piste investigative al vaglio degli inquirenti vi è quella che l’ordigno fosse destinato proprio all’attività commerciale nei pressi del luogo del ritrovamento. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabili.