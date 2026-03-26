Sinner vola in semifinale a Miami: Tiafoe travolto in due set
FRANCESCO LOIACONO - Jannik Sinner prosegue la sua corsa a Miami e conquista la semifinale del Masters 1000 in Florida. Sul cemento dell’Hard Rock Stadium, l’azzurro domina lo statunitense Frances Tiafoe, numero 20 del mondo, imponendosi con un netto doppio 6-2 in poco più di un’ora di gioco.
Una prestazione solida e senza sbavature per Sinner, che conferma il suo eccellente stato di forma e si guadagna un posto tra i migliori quattro del torneo.
In semifinale, in programma venerdì, il tennista italiano affronterà il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Francisco Cerúndolo.
Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.