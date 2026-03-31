Pasqua e Pasquetta, ritardi e cancellazioni nei voli: cosa fare per salvare il viaggio

Con l’arrivo delle festività di Pasqua e Pasquetta cresce il traffico aereo in tutta Europa, insieme però ai rischi di ritardi e cancellazioni che possono compromettere i viaggi programmati.

Le compagnie aeree, infatti, durante i periodi di picco registrano spesso un aumento dei disservizi dovuti a condizioni meteo, sovraffollamento degli scali e criticità operative. Secondo diverse analisi di settore, anche nel prossimo periodo festivo potrebbero verificarsi numerosi casi di ritardi prolungati o cancellazioni.

Rimborsi e diritti dei passeggeri

Il quadro normativo di riferimento è il Regolamento (UE) n. 261/2004, che tutela i passeggeri in caso di disservizi aerei. In particolare, è prevista una compensazione pecuniaria compresa tra 250 e 600 euro, in base alla distanza del volo, nei casi di:

cancellazioni comunicate con meno di 14 giorni di preavviso

ritardi all’arrivo pari o superiori a tre ore, salvo circostanze eccezionali



