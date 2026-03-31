Sabalenka trionfa a Miami: battuta Gauff e completato il “Sunshine Double”. Successo storico per Bolelli e Vavassori nel doppio
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FRANCESCO LOIACONO - La bielorussa Aryna Sabalenka conquista il titolo nel torneo WTA 1000 di Miami Open, imponendosi in finale sulla statunitense Coco Gauff con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 dopo due ore di gioco.
Con questo successo Sabalenka firma il prestigioso “Sunshine Double”, riuscendo a vincere nello stesso anno, il 2026, sia il torneo di Indian Wells che quello di Miami. Per la tennista bielorussa si tratta del 24° titolo WTA in carriera, nonché del secondo trionfo consecutivo in Florida dopo quello ottenuto nel 2025.
Il successo a Miami rappresenta inoltre il terzo titolo stagionale per Sabalenka, dopo quelli conquistati a Brisbane e Indian Wells, confermando un avvio di stagione dominante nel circuito femminile.
Grande soddisfazione anche per il tennis italiano nel torneo di doppio: Andrea Vavassori e Simone Bolelli (Andrea Bolelli) trionfano battendo in finale il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten con un netto 6-4 6-2.
Per la coppia azzurra si tratta del primo titolo in carriera in un torneo Masters 1000, oltre che del secondo successo stagionale dopo quello ottenuto a Rotterdam, a conferma di un’annata fin qui estremamente positiva.