Polignano a Mare, RSA Sant’Anna: La Ghezza (M5S) sulla situazione degli ospiti

POLIGNANO A MARE - Maria La Ghezza, capogruppo del M5S, interviene sulla vicenda della RSA Sant’Anna di Polignano a Mare, sottolineando la necessità di tutelare gli ospiti della struttura.

“Sto seguendo con attenzione la situazione della RSA Sant’Anna. La questione non rientra nelle competenze regionali, poiché alla struttura è stata revocata l’autorizzazione all’esercizio nel 2024, ma ho incontrato l’assessore Pentassuglia, che mi ha assicurato che contatterà la Asl di Bari per valutare possibili soluzioni per il trasferimento degli ospiti”, ha dichiarato La Ghezza.

“Continuerò personalmente a mantenere aggiornamenti costanti con il direttore della Asl, perché le conseguenze di questa vicenda non devono ricadere sulle persone ospitate nella RSA. Ieri ho incontrato le famiglie, riunite in assemblea, e ho assicurato loro il mio monitoraggio continuo. La priorità è tutelare gli ospiti della struttura”, conclude la capogruppo.